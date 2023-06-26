Комік Юрій Великий показав пародію на перемови Лукашенка, Кадирова та Януковича з Пригожиним (відео)

Актор студії “Квартал 95", комік Юрій Великий зробив пародію на перемовини Лукашенка, Кадирова та Януковича з Пригожиним, завдяки яким він зупинив бунт. У пародію потрапив також ексватажок терористичного угрупування "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін).

Відео можна подивитись на YouTube-каналі Великого.

Гуморист припустив, що Пригожину міг сказати Рамзан Кадиров:

"Я хочу, щоб ти знав. Мої вірні "кадирівці" вже їдуть до тебе в Ростов. І вони туди будуть їхати дуже довго. Тому час, щоб передумати, в тебе є. Тільки не затягуй. Вони і так поспішають зі швидкістю три кілометри на годину. Ще менше реально їхати не виходить. Їх навіть вівці обганяють", – заявив "Кадиров".

Також він створив пародію на розмову президента Білорусії Лукашенка з Пригожиним, після якої він вирішив зупинити бунт.

“Шановний, непереревершений, справедливий. Я навіть Путіну таких слів не кажу. Мій найстарший брат Євген Вікторович. Нащо ти, лох, це влаштував? Ой, переполох влаштував. Мені Шойгу телефонує в сльозах, каже: "Можна я в вас поживу". А я вже Путіну пообіцяв. Йому теж десь перечекати потрібно. Герасимова в корівнику поселив", – сказав "Лукашенко".

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Зважаючи на те, що вагнерівці спершу зайшли в Ростов, Великий створив пародію і на українського президента-втікача Януковича, який там нібито проживає..

"Жека, я, як і ти, був на ланцюгу. Ми з тобою повинні одне одного зрозуміти. Нащо ти це затіяв? Просто женеш біса... Жека, ти повернув не в той бік. Потрібно було одразу на Москву йти, нащо ти в Ростов приперся? Я не готовий знову збирати речі й валити. Тут все так душевно, по-домашньому", – спародіював Януковича комік.

Нагадаємо, на росії бізнесмен та експоліціянт голяка скупалися у чані з молоком на заводі.

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