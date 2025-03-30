Кому виплачуватимуть лише чверть від пенсії у 2025 році та чому: відповідь ПФУ

Будинки для людей похилого віку, або державні пансіонати, є спеціалізованими установами, які забезпечують медичну, соціальну та психологічну підтримку літніх громадян. Тут вони отримують житло, догляд, медичну допомогу та інші необхідні послуги для комфортного життя. Проте проживання в таких закладах може вплинути на розмір пенсійних виплат.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2025 році деякі українські пенсіонери отримують лише 25% своєї пенсії. Про це пише Новини.live.

Хто отримує лише чверть пенсії у 2025 році

Якщо пенсіонер переїжджає до державного закладу та перебуває на повному державному забезпеченні, виплата пенсії змінюється таким чином:

Літні громадяни та люди з інвалідністю отримують лише 25% від призначеного розміру пенсії.

Особи, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, можуть розраховувати на 50% від суми виплат.

Частина пенсії, яку пенсіонер не отримує особисто, надходить на рахунок установи, де він проживає. Ці кошти використовуються для покращення умов проживання як для самого мешканця, так і для інших осіб, які перебувають у закладі.

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Виплати для осіб з утриманцями

Діти-сироти, які перебувають на державному забезпеченні у зв'язку з втратою годувальника, продовжують отримувати повну суму виплат. Якщо пенсіонер має непрацездатних утриманців, розподіл пенсії виглядає так:

Сам пенсіонер отримує 25% пенсії.

Непрацездатні утриманці отримують до 50% від розміру пенсії.

Громадяни, які отримують пенсію за особливі заслуги та перебувають на повному забезпеченні в державному закладі, продовжують отримувати виплати у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

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