Кому з українців дозволено їздити безкоштовно залізницею: повний список пільгових категорій

Багато українців навіть не підозрюють, що мають право на пільги та знижки, якими можуть скористатися. Наприклад, для пенсіонерів передбачені спеціальні умови, про які знають далеко не всі.

Аналогічна ситуація і з пасажирами залізниці – деякі з них мають можливість подорожувати по Україні зі значною знижкою або взагалі безкоштовно. Саме тому команда UAportal підготувала детальну інформацію про пільги, які надає "Укрзалізниця" для осіб з інвалідністю, військовослужбовців та інших категорій громадян.

Щоб скористатися такими перевагами, потрібно мати при собі відповідний документ, який підтверджує ваш статус – наприклад, посвідчення учасника бойових дій чи довідку про інвалідність.

Хто має право на пільги при поїздках потягами в Україні

В "Укрзалізниці" зазначають, що повністю безкоштовно їздити поїздами можуть лише діти віком до шести років. Водночас для деяких категорій громадян передбачені суттєві знижки на квитки. Найчастіше це 50% знижки, яка діє в певний період – з 1 жовтня до 15 травня.

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До пільгових категорій належать:

люди з інвалідністю, включно з дітьми, а також особи, що супроводжують їх;

батьки військових, які зникли безвісти або загинули – для них пільга діє незалежно від дати подорожі;

студенти закладів вищої освіти.

Окрім того, діти віком від 6 до 14 років можуть подорожувати залізницею з 25% знижкою від повної вартості квитка.

Хто має право на безкоштовні або пільгові залізничні поїздки: роз’яснення

Деякі категорії громадян можуть подорожувати залізницею безкоштовно один раз на визначений термін –зазвичай один раз на рік. У більшості випадків така поїздка компенсується також і в зворотному напрямку.

Право на повністю безоплатний проїзд мають:

Герої Радянського Союзу та кавалери Орденів Слави;

учасники бойових дій – раз на два роки безкоштовно або раз на рік із 50% знижкою;

особи, які постраждали від нацистських переслідувань – також раз на два роки.

Окремі категорії мають змішані пільги – можливість безоплатної поїздки один раз на рік чи два, а також право на 50% знижку на квитки в період з жовтня по середину травня. Серед них:

люди з інвалідністю, отриманою внаслідок Другої світової війни, та особи, які їх супроводжують;

учасники бойових дій часів Другої світової;

особи з інвалідністю, пов’язаною з війною Росії проти України, а також їхні супроводжуючі.

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Варто пам’ятати, що пільги не завжди поширюються на всі типи вагонів. Наприклад, у вагонах люкс пільга зазвичай не діє – квиток потрібно купувати за повну вартість. Перед поїздкою бажано уточнити умови на сайті Укрзалізниці або у касі.

Хто має право на пільги в електричках

На відміну від міжміських поїздів, у приміському транспорті деякі українці можуть подорожувати абсолютно безкоштовно без будь-яких сезонних обмежень. Наприклад, Герої України та всі учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у електричках.

Також право на безкоштовні поїздки мають (за умови пред’явлення відповідного посвідчення):

особи з інвалідністю;

учасники та партизани Другої світової війни;

батьки військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти;

постраждалі та ліквідатори Чорнобильської катастрофи;

сироти та діти з багатодітних родин;

пенсіонери;

ветерани пожежної служби та правоохоронних органів.

Окрім того, студенти, а також особи, які супроводжують дітей з інвалідністю, можуть купувати квитки на електрички з 50% знижкою, але лише в період з 1 жовтня до 15 травня. Діти віком від 6 до 14 років протягом усього року сплачують лише 75% вартості квитка.

Раніше ми розповідали, хто має право на знижки на автоцивілку та в якому розмірі.

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