Кому не відключатимуть світло навіть за борги
Незважаючи на те, що в Україні триває енергетична криза, уряд вживає заходів для захисту найбільш вразливих категорій населення. З одного боку, через зростання споживання електроенергії в спекотні дні, повертаються графіки відключень. З іншого – держава гарантує, що певні категорії громадян не залишаться без світла, навіть якщо мають заборгованість за комунальні послуги. Про це пише 24 tv.ua.
Хто захищений від відключень:
Щоб підтримати українців, які найбільше потребують допомоги, уряд ухвалив рішення про збереження електропостачання для таких категорій громадян:
- Сім'ї, які виховують більш як троє прийомних дітей: Ті, хто взяли на себе відповідальність за виховання кількох дітей, можуть розраховувати на безперебійне електропостачання.
- Утримувачі дитячих будинків сімейного типу: Ці люди надають домівку кільком дітям, тому їхні потреби в електроенергії є пріоритетними.
- Особи з інвалідністю І або ІІ групи: Для людей з обмеженими можливостями стабільне електропостачання є особливо важливим.
- Багатодітні сім'ї: Великі родини також можуть розраховувати на підтримку держави.
- Особи, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, що отримали каліцтво в дитинстві: Ці люди потребують додаткової уваги та підтримки.
- Жителі квартир, де є особа, що залежить від електричних медичних приладів: Для таких сімей безперебійне електропостачання є життєво необхідним.
Додаткова підтримка для вразливих категорій:
Крім збереження електропостачання, уряд також передбачив низку додаткових заходів для підтримки вразливих категорій населення:
- Пріоритет у відновленні постачання: Якщо ви належите до вразливої категорії, то після відключень ваше електропостачання буде відновлено в першу чергу.
- Безкоштовний ремонт комунікацій: У разі виникнення проблем з електропостачанням, ви можете розраховувати на безкоштовний ремонт.
- Можливість укласти угоду про реструктуризацію заборгованості: Якщо у вас є заборгованість за комунальні послуги, ви можете укласти угоду про її погашення на більш вигідних умовах.
Графіки відключень: що змінилося?
Незважаючи на ці заходи підтримки, для більшості українців залишаються актуальними графіки відключень електроенергії. Через спеку споживання електроенергії зросло, тому енергетики змушені вводити обмеження.
- Коли відключають світло: Згідно з останніми даними, відключення електроенергії відбуваються в пікові години споживання – з 18:00 до 21:30.
- Хто не відключається: Підприємства критичної інфраструктури та великі споживачі, які імпортують більшу частину електроенергії, не підпадають під дію графіків відключень.
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Як заощадити електроенергію:
Щоб зменшити навантаження на енергосистему, кожен українець може долучитися до енергозбереження.
Експерти рекомендують:
- Вимикати електроприлади, коли вони не використовуються.
- Зменшувати яскравість екранів і використовувати енергозберігаючі лампочки.
- Віддавати перевагу пральним машинам та посудомийним машинам з класом енергоефективності А+++.
- Не користуватися електрообігрівачами.
Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною, але уряд вживає заходів для підтримки найбільш вразливих категорій населення. Дотримуючись простих правил енергозбереження, кожен з нас може допомогти стабілізувати енергосистему країни.
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