Кому не потрібно щорічно проходити ВЛК: у ТЦК дали роз'яснення

Під час дії воєнного стану від військовозобов'язаних вимагається проходження військово-лікарської комісії один раз на рік. Однак це стосується не всіх громадян.

Для кого щорічні військово-медичні огляди не є обов'язковими, пояснила представниця ТЦК Лариса Козак. Про це пише ТСН.

Журналісти змоделювали гіпотетичну ситуацію і запитали: "Під час воєнного стану треба раз на рік проходити ВЛК. Моделюємо ситуацію – у людини було бронювання, все було добре, все оновлено, актуальна ВОС, рік минув, чи треба йти в ТЦК оновлювати ВЛК?".

Лариса Козак відповіла заперечно і пояснила, що в облікових цілях – норма, яка застосовується для тих, хто в нас на бронюванні й має відстрочку від призову.

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"На ВЛК не направляються особи, якщо вони мають дійсну відстрочку від призову на військову службу, яка продовжується, або дійсне бронювання. Тому що дуже велике навантаження на військово-лікарську комісію. Ми розуміємо, що з підстав не підлягає особа призову на військову службу, ВЛК раз на п'ять років – це правомірно, це не є порушенням, – підкреслила представниця ТЦК.

Вона уточнила, що у правовий режим воєнного стану раз на рік – це щодо визнання придатності до військової служби.

"Якщо ж людина не підлягає під мобілізацію з правових підстав надання відстрочки або перебування на спеціальному військовому обліку, ніхто таку особу щороку ганяти по ВЛК не буде", – підкреслила Лариса Козак.

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