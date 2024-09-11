Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

Зміни у законодавстві щодо мобілізації в Україні викликали чимало запитань серед громадян. Зокрема, багатьох цікавить, хто звільняється від обов’язку оновлювати дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та які наслідки можуть бути за ухилення від військового обліку.

Згідно з новими правилами, не всі громадяни зобов’язані оновлювати свої персональні дані в ТЦК, пише УНІАН. До категорій осіб, які звільняються від цієї процедури, належать:

Особи, виключені з військового обліку за станом здоров’я: якщо ви маєте статус "непридатний до військової служби", підтверджений військово-лікарською комісією, то оновлювати дані вам не потрібно.

Іноземці та особи без громадянства: громадяни інших країн або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, не підлягають військовому обліку.

Жінки, які не мають військово-облікових спеціальностей, також звільняються від оновлення даних.

Військовослужбовці: особи, які вже проходять військову службу, автоматично перебувають на військовому обліку.

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Наслідки за ухилення від військового обліку

Попри те, що деякі категорії громадян звільняються від обов’язку оновлювати дані, ухилення від військового обліку для тих, хто підлягає цьому обов’язку, може мати серйозні наслідки.

Згідно з українським законодавством, за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Розмір штрафу може становити від 17 000 до 25 500 гривень.

У разі несплати штрафу, інформація про боржника передається до органів державної виконавчої служби, які можуть накласти арешт на банківські рахунки боржника.

Нові правила військового обліку в Україні передбачають певні послаблення для окремих категорій громадян. Однак, ухилення від військового обліку для тих, хто підлягає цьому обов’язку, може мати серйозні наслідки.

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