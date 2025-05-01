Кому доведеться подавати документи для перерахунку субсидії у травні
З початком травня в Україні стартує неопалювальний сезон, що тягне за собою зміни в нарахуванні субсидій. Більшість громадян отримає оновлені виплати автоматично, однак деяким доведеться звернутися до Пенсійного фонду повторно.
Кому потрібно оновити документи на субсидію
Нова заява обов’язкова для тих, у кого:
- змінився склад домогосподарства;
- укладено або припинено договір оренди житла.
У таких випадках звернутися до Пенсійного фонду необхідно протягом 30 днів з моменту змін. Про це повідомляють Новини Live.
Доплати до пенсій для людей старшого віку
У травні пенсіонери віком 70+, 75+ і 80+ років отримають доплати за віковою категорією, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн:
- 70–75 років — до 300 грн;
- 75–80 років — до 456 грн;
- 80+ років — до 570 грн.
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У рамках продовженої програми Всесвітньої продовольчої програми ООН, пенсіонери з дев'яти областей можуть отримати доплату до 3 250 грн. Це стосується мешканців: Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської областей.
Важливо: отримувачі цієї допомоги не повинні одночасно отримувати інші виплати від міжнародних організацій.
Як подати документи на субсидію
Подати заяву на субсидію або оновити дані можна:
- особисто у відділеннях ПФУ;
- онлайн через портал Дія;
- через органи місцевого самоврядування.
Розмір субсидії визначається індивідуально, з урахуванням доходів, кількості зареєстрованих осіб у домогосподарстві та житлових умов.
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