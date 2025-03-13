'Звичайно, я збираюсь відповісти': Трамп пообіцяв продовжувати торгову війну з ЄС

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу, запроваджені у відповідь на нові американські тарифи у розмірі 25% на сталь та алюміній. Ця ситуація загострює ризик подальшої ескалації глобальної торгової напруги.

Як повідомляє агентство Bloomberg, у середу, 12 березня, набули чинності мита на імпорт металів до США з різних країн світу. Це одразу викликало відповідну реакцію з боку ЄС та Канади, а також підштовхнуло інші держави до переговорів із адміністрацією Трампа з метою домогтися скасування нових обмежень.

"Звісно, я дам відповідь", – заявив Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, коментуючи можливість заходів у відповідь на дії ЄС. "Проблема в тому, що наша країна довго не відповідала. Погляньте, Європейський Союз був створений, щоб отримувати переваги за рахунок Сполучених Штатів", – підкреслив президент США, утім не уточнивши, які саме кроки планує зробити.

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Європейська комісія анонсувала "швидкі та пропорційні заходи у відповідь" щодо американського імпорту. Йдеться про відновлення балансуючих механізмів, які діяли у 2018 та 2020 роках, а також про розширення списку товарів, на які накладаються обмеження, додавши нові категорії промислової та аграрної продукції.

Обмеження з боку ЄС охоплюють американський експорт на загальну суму до 26 мільярдів євро.

Канада у середу також повідомила про введення 25-відсоткових мит на американські товари вартістю близько 30 мільярдів канадських доларів (приблизно 20,8 мільярда доларів США). Під санкції потраплять сталь, алюміній, а також низка споживчих товарів, зокрема комп’ютери та спортивне спорядження.

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