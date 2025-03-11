Кінець опалювального сезону: у КМДА назвали дату відключення тепла

Тривалість опалювального сезону у столиці визначатиметься температурою повітря. Як тільки погодні умови дозволять, у житлових будинках почнуть поступово відключати тепло.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає пресслужба КМДА. За прогнозами, найближчими днями в Києві очікується похолодання.

За його словами, рішення про відключення опалення ухвалюватиметься з урахуванням температурних показників, адже важливо забезпечити комфорт мешканців та стабільну роботу систем теплопостачання.

Наприкінці цього та на початку наступного тижня очікується зниження температури, місцями можливі заморозки. Тому питання завершення опалювального сезону розглядатимуть, враховуючи ці метеорологічні фактори.

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"Київ має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі, що охоплює майже 3 тисячі кілометрів теплових мереж і сотні джерел постачання тепла. Масштаб цієї теплоенергетичної інфраструктури робить її досить інертною в плані увімкнення чи вимкнення тепла. Ці процеси зазвичай займають близько тижня. Теплопостачальні компанії міста постійно відслідковують температуру зовнішнього повітря та прогнози на майбутнє. Як тільки погода стабілізується, ми зможемо відключити опалення", – зазначив Пантелеєв.

Він також додав, що відключення опалення призведе до зростання споживання електроенергії, що може викликати її дефіцит через пошкодження української енергосистеми.

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