Кінець ретроградного Меркурія принесе удачу трьом знакам зодіаку: у них починається прекрасний період

Ретроградний Меркурій закінчується 18 січня і приносить хороші новини трьом знакам зодіаку. Тільки тепер 2023 рік може початися по-справжньому для них.

Вплив планети, безсумнівно, залишив деякі підказки, які можуть бути дуже корисними для вас, щоб знову встановити порядок і баланс у своєму житті. Астрологи назвали три знаки, які почнуть жити у гармонії.

Овен

Поміркуйте над усім, що сталося у вашому житті з початку ретроградного Меркурія, і уважно вивчіть кожну з проблемних ситуацій, щоб знайти правильні рішення. Через цей рух у вас, ймовірно, виникло відчуття, що ви нічого не контролюєте. Але на щастя, ви нарешті зможете більш чітко уявляти собі свої цілі та дивитися на певні ситуації, які раніше вважалися складними, під іншим кутом.

Бажання повернути контроль над своїм життям і повернутися на правильний шлях стає все сильнішим і сильнішим. Отже, якщо ви хочете знайти вирішення своїх проблем, ви можете зробити це зараз, поки вас підтримують зірки. З Юпітером у вашому знаку зодіаку ви відчуваєте, що знову контролюєте свою долю, тож ви можете довести це собі та всім навколо.

Діва

Ймовірно, ви дуже переживаєте, що не встигли виконати певні завдання, пов’язані з вашою роботою. Більше не звинувачуйте себе в цьому, адже ви знову станете більш продуктивними та активними. У вас більше немає причин почуватися погано. Що стосується вашого професійного становища, успіх гарантований. Ваші зусилля дуже скоро окупляться, і, швидше за все, ви отримаєте значне підвищення або надбавку до зарплати.

Настав час бути відкритими для новизни, сприймати зміни та використовувати кожну можливість, що з’являється на вашому шляху. Пам’ятайте, що в цей період у вас прихильність зірок, тому не зволікайте, використовуйте силу небес, щоб досягти успіху. Хоча початок цього року, мабуть, був для вас важким, кінець ретроградів допоможе вам повільно піднятися по схилу.

Скорпіон

Ви нарешті можете стати більш продуктивними та мотивованими. Кінець цього ретроградного руху додасть вам ентузіазму, надії та сил для досягнення ваших мрій. Тож зараз ідеальний час, щоб інвестувати у своє майбутнє, не чекайте, поки ви відчуєте, що повністю готові розпочати роботу. Відмовтеся від ідеї досконалості та зробіть усе можливе, щоб досягти успіху, не надто замислюючись.

Крім того, ваш минулий досвід допоможе вам вчасно досягти поставлених цілей і вийти з них переможцем. На любовному фронті від вас залежить, чи спровокувати романтичну зустріч. У будь-якому випадку, зірки дарують вам своє благословення на цю тему.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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