"Конкурс фігурного лежання": у мережі показали знищених окупантів біля Соледара (відео)

Військовий з позивним "Мадяр" показав знищених російських загарбників біля Соледару Донецької області. Окупанти взяли участь у конкурсі фігурного лежання.

У своєму Telegram-каналі командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді показав відео з ліквідованою силою ворога, яких знищують щоденно та нещадно. Так, військові "мінуснули" 15 "хробаків".

"Є дилема. Колеги-артилеристи, сголосіться у приватні, хто саме пригандошив? ХХ, ХХ та ХХ пішли у відказ (а у нічному фільмі має прозвучати). Сьогодні так динамічно, що не фіксанули МАЕСТРО. Солов‘їною за кадром Свят, Колом та Лесь. ПМ: Очі та Жало", – йдеться у дописі Мадяра.

Яка ситуація на Донбасі

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в етері телеканалу "Freeдом", що росіяни не можуть захопити 10-тисячне місто. Тому окупанти брешуть про його нібито захоплення.

"Зараз у них (росіян, – ред.) обережний "писк", що нібито вони досягли успіху (в Соледарі). Якщо ж ви такі хоробрі і все захопили, то чому не показуєте це детально. А у них все обережно. І навіть цю недоперемогу вони ділять між злочинцями "Вагнера" і кадровими військовими РФ. 10-тисячне місто вони не можуть захопити і брешуть, що вони його захопили", – зазначив Череватий.

За його словами, Збройні сили України ведуть перманентний вогонь з артилерії по ворогу, який навіть де-не-де просунувся в Соледарі. Окупанти роблять спроби сховатися у вцілілих будівлях, але по них жорстко відпрацьовують.

"Це чергова "піррова перемога", де багато шуму. Де ваша стратегічна наступальна операція, де ви прорвали систему оборони, де ви чогось досягли? Це просто бравада. Захопити селище не змогла регулярна армія, а взяла якась зграя злочинців, штрафбат? Тоді виникає питання, чи армія це взагалі", – підсумував Череватий.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що в Соледарі тривають бої.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння. Військова допомога від західних країн буде виділена найближчим часом.

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