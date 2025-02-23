Контрасти погоди в Україні: синоптики розповіли, де чекати весняного тепла до +5, а де – зимового морозу до -12

Останній тиждень зими принесе відчутне потепління, яке стартує із західних областей України. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 24 лютого, погода нагадуватиме про прихід весни: буде сонячно, малохмарно та без опадів, а на більшій частині країни температура підніметься вище нуля.

Опади цього дня не прогнозуються. Найхолодніше вночі буде на сході та півночі – до -12 градусів, тоді як максимальні денні +5 очікуються на заході України, пише NV.ua.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 24 лютого

Західні області – переважно мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі коливатиметься від -4 до -6 градусів, удень потеплішає до +2…+4°C.

Північні області – мінлива хмарність, опадів не очікується. Вночі температура опуститься до -8…-10°C, удень становитиме від -2 до +2°C.

Читайте також: Люті морози до -21: синоптики попереджають про різку зміну погоди

Центральні області – незначна хмарність без опадів. Нічна температура складе -8…-10°C, денна – 0…+2°C.

Південні області – мінлива хмарність, без опадів. Уночі прогнозується -6…-8°C, вдень – від -1 до +1°C.

Східні області – мінлива хмарність із періодичними проясненнями, без опадів. Уночі очікується -9…-11°C, удень – від -3 до -5°C.

Крим – небо залишатиметься хмарним із проясненнями, опадів не передбачається. Температура вночі -4…-6°C, удень – від -1 до +1°C.

Раніше ми розповідали, що з України відступлять аномальні морози, синоптикиня назвала дату потепління.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!