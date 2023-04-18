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Король Чарльз ІІІ обрав фірмову страву на свою коронацію: рецепт "королівського пирога"

Билім Олена

Король Чарльз ІІІ обрав фірмову страву на свою коронацію: рецепт 'королівського пирога'

Король Великої Британії Карл III та його дружина королева Камілла обрали страви, які подаватимуть остям під час коронації. Головною стравою для урочистостей з нагоди коронації стане французький кіш.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці королівської родини. Зазначається, що "коронаційний кіш готується зі шпинатом, бобами, сиром і естрагоном".

"Великий ланч" заплановано на 7 травня. Жителі королівства зберуться разом і відзначать урочисту подію, влаштувавши гуляння. 8 травня стане додатковим вихідним днем у Великій Британії. А ще на день коронації жителів королівства закличуть "закатати рукави" та стати волонтерами у благодійних проєктах. Це буде день "Великої допомоги", мета якого – об'єднати людей.

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Тим часом вже опубліковано рецепт коронаційної страви. "Глибокий киш із хрустким, легким тістом і ніжним смаком шпинату, бобів і свіжого естрагону. Їжте гарячим або холодним із зеленим салатом і відвареною молодою картоплею — ідеально підходить для великого обіду під час коронації!", – йдеться в описі цієї страви.

Рецепт кішу для святкування коронації короля Карла III

Інгредієнти для тіста:

  • 125 г борошна
  • Дрібка солі
  • 25 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиками
  • 25 г смальцю
  • 2 столові ложки молока
  • Або готове пісочне тісто вагою 250 г

Для приготування начинки:

  • 125 мл молока
  • 175 мл подвійних вершків
  • 2 середніх яйця
  • 1 столова ложка подрібненого свіжого естрагону,
  • сіль і перець
  • 100 г тертого сиру чеддер,
  • 180 г вареного шпинату, злегка нарізаного
  • 60 г варених бобів або сої

Як приготувати тісто:

  1. Просійте в миску борошно і сіль, додайте жири та розітріть суміш кінчиками пальців, поки не отримаєте піщану структуру, схожу на панірувальні сухарі.
  2. Потроху додавайте молоко і змішуйте інгредієнти в тісто.
  3. Накрийте та дайте відпочити в холодильнику 30-45 хвилин.
  4. Злегка посипте борошном робочу поверхню та розкачайте тісто в коло, трохи більший за верхню частину форми та товщиною приблизно 5 мм.
  5. Вистеліть тісто у форму для запікання, стежачи, щоб не було отворів, інакше суміш може витекти.
  6. Накрийте кришкою та поставте в холодильник ще на 30 хвилин.
  7. Розігрійте духовку до 190°C.
  8. Вистеліть кондитерську форму кондитерським папером, додайте пекарську квасолю та випікайте протягом 15 хвилин.
  9. Зменшіть температуру духовки до 160°C.
 

Начинка:

  1. Збийте разом молоко, вершки, яйця, зелень і приправи.
  2. Посипте 1/2 тертого сиру на запечену основу, зверху подрібніть шпинат, квасолю та зелень, а потім залийте рідкою сумішшю.
  3. Якщо потрібно, обережно перемішайте суміш, щоб забезпечити рівномірний розподіл начинки, але будьте обережні, щоб не пошкодити форму для тіста.
  4. Посипте сиром, що залишився.
  5. Поставте в духовку і випікайте 20-25 хвилин до легкого золотистого кольору.

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