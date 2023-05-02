Коронація Чарльза III: коли відбудеться та де дивитися пряму трансляцію

У столиці Великої Британії Лондоні 6 травня, відбудеться коронація короля Карла III, сина покійної королеви Сполученого Королівства Єлизавети ІІ. На церемонію запрошено понад 6 тисяч гостей.

Вже з першої години ночі (за місцевим часом) у Лондоні відкриються оглядові зони вздовж маршруту процесії від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства. Доступ до цих зон буде надаватися в порядку живої черги.

Для глядачів організують й альтернативні зони огляду в Гайд-парку, Сент-Джеймс-парку та Грін-парку, якщо зони для огляду маршруту процесії будуть заповнені. У цей час також почнеться збір частини військовослужбовців, які братимуть участь у ході.

Читайте також: Вона так їх любила: Король Чарльз III виставив на аукціон коней Єлизавети II

О 10:20 за британським часом (12:20 по Києву) король Чарльз очолить процесію від Букінгемського палацу. Йому доведеться подолати близько двох кілометрів через центр Лондона до Вестмінстерського абатства.

Видання CBS News повідомляє, що 74-річний король Чарльз і його 75-річна дружина Камілла (королева-консорт) будуть переміщатися на державному автобусі Diamond Jubilee. Цей автобус вперше використала королева Єлизавета II під час відвідання парламенту у 2014 році. Короля та королеву супроводжуватиме суверенний ескорт домашньої кавалерії, до якого також увійдуть сотні військовослужбовців британських збройних сил та членів збройних сил інших країн Співдружності та британських заморських територій.

У Вестмінстерському абатстві коронація розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (о 13 годині за Києвом). Буде проведено: оголошення Чарльза королем, складення ним коронаційної присяги. Після присяги Архієпископ Кентерберійський помаже Чарльза святою олією – його руки, голову та груди. Потім Карлу вручать королівську мантію, кулю, коронаційний перстень, скіпетр і жезл. На його голову буде надіта корона святого Едуарда.

Після того, як король Чарльз буде коронований, його королева-консорт Камілла теж пройде коронаційну процедуру.

Коли церемонія коронації завершиться, король і королева піднімуться в Gold State Coach, позолочену кінну карету, якій понад 200 років, для процесії повернення до Букінгемського палацу.

Потім на честь короля Чарльза і королеви Камілли запустять "королівський салют" від збройних сил Сполученого Королівства та Співдружності в садах Букінгемського палацу.

Традиційно члени королівської сім'ї з'являться на балконі Букінгемського палацу, щоб спостерігати за прольотом військових літаків і гелікоптерів британської армії, флоту й авіації.

Кілька цікавих фактів про коронацію Чарльза III:

Вона буде першою коронацією, яка відбудеться після 1953 року, коли коронацію пройшла Єлизавета II.

Коронація Чарльза III буде проводитися в абатстві Вестмінстер, де були проведені більшість коронацій британських монархів.

Чарльз III буде першим королем з таким іменем, який править у Великій Британії з 1660 року.

На момент коронації Чарльза III йому буде 74 роки, що робить його найстаршим монархом Сполученого Королівства, який вступає на престол.

Де дивитися коронацію Чарльза III наживо

У Лондоні церемонію коронації транслюватимуть на вуличних екранах у головних парках міста.

Онлайн-трансляцію проводитимуть телеканали BBC, ITV 1, Sky News та їхні Youtube-канали.

Нагадаємо, раніше королівська родина повідомила, яку страву обрав Карл III для своєї коронації. Також стало відомо, що піл час коронації використають "Камінь долі", що містить приховані символи та аномалії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!