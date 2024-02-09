'Кошмаромобіль' 56-ї бригади б’є ворога 'градом'

56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада – одна з наймолодших у Збройних Силах України.

Підрозділ був сформований на початку 2015 року та базувався у Маріуполі – це була своєрідна відповідь України на російську агресію 2014-го в Криму та на Донеччині.

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Вже під час повномасштабної війни 56 ОМПБр встигла повоювати на багатьох напрямках, зокрема, боронила Бахмут і звільняла від окупантів Херсонщину.

На сьогодні Маріупольська бригада – вже добре перевірина боями. Але воює вона не лише на досвіді, але і з креативним підходом. Одна із фішок 56 ОМПБр – так звані "кошмаромобілі", зменшені варіанти системи "Град".

Кошмар для окупантів

Що це за диво-техніка? Знайомтеся!

"Сніг та сонце, дощ та хмари – у будь-яку погоду розрахунок "кошмаромобіля" гарантує добрячу порцію "граду" на голови окупантів!" – таким бойовим і, в той же час, елегантним текстом супроводила пресслужба 56 ОМПБр фоторепортаж про бойову роботу одного з "кошмаромобілів".

Маріупольці, чекаємо продовження – так тримати!

Також нагадуємо, як бійці 56-ї бригади накрили позицію росіян касетними снарядами поблизу Бахмута.