''Кошмаромобиль'' 56-й бригады бьет врага ''градом''

56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада – одна из самых молодых в Вооруженных Силах Украины.

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Подразделение было сформировано в начале 2015 года и базировалось в Мариуполе – это был своеобразный ответ Украины на российскую агрессию 2014-го в Крыму и Донецкой области.

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Уже во время полномасштабной войны 56 ОМПБр успела повоевать на многих направлениях, в частности, защищала Бахмут и освобождала от оккупантов Херсонщину.

На сегодня Мариупольская бригада – уже хорошо проверена боями. Но сражается она не только на опыте, но и с креативным подходом. Одна из фишек 56 ОМПБр – так называемые "кошмаромобили", уменьшенные варианты системы "Град".

Кошмар для окупантов

Что это за чудо-техника? Знакомьтесь!

"Снег и солнце, дождь и облака – в любую погоду расчет "кошмаромобиля" гарантирует хорошую порцию "града" на головы окупантов!" – таким боевым и в то же время элегантным текстом прессслужба 56 ОМПБр сопроводила фоторепортаж о боевой работе одного из "кошмаромобилей".

Мариупольцы, ждем продолжения – так держать!

Также напомним, как бойцы 56-й бригады накрыли позицию россиян кассетными снарядами вблизи Бахмута.