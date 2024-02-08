Космічний телескоп Джеймса Вебба пролив нове світло на формування чорних дір та галактик

Вчені та телескоп Джеймса Вебба виявили, що чорні дірки сформувалися одночасно з галактиками

Вчені довгий час сперечалися, що з'явилося першим: чорні діри чи галактики. Традиційно вважалося, що спочатку виникли зірки та галактики, а потім в них сформувалися чорні діри.

Однак нові дані, отримані космічним телескопом Джеймса Вебба, свідчать про те, що чорні діри та галактики виникли одночасно. Цікаво, що чорні діри могли стимулювати утворення галактик, які еволюціонували навколо них, пише Science Alert.

Читайте також: Вперше астрономи побачили галактику, в якій немає жодної зірки

Астроном Джозеф Сілк з Університету Джона Хопкінса та Університету Сорбонни стверджує, що чорні діри "були присутні на початку Всесвіту і були майже як будівельні блоки або насіння для ранніх галактик".

Надмасивні чорні діри, маса яких перевищує масу Сонця в мільйони чи мільярди разів, ставлять вчених перед складним завданням. Їх розмір свідчить про те, що вони не могли сформуватися з зірок, як це відбувається з меншими чорними дірами.

Телескоп Джеймса Вебба зафіксував надмасивні чорні діри, які існували вже через 400-500 мільйонів років після Великого вибуху. Це свідчить про те, що вони могли формуватися безпосередньо з хмар газу, не проходячи стадію зірки.

Процес живлення чорної діри генерує потужні вітри та струмені плазми, які стискають газ в навколишньому просторі, що призводить до інтенсивного зореутворення.

Майбутні спостереження допоможуть астрономам краще зрозуміти зв'язок між чорними дірами та галактиками. Це може значно розширити наше уявлення про ранній Всесвіт.

Наразі дослідники схильні вважати, що чорні діри та галактики не з'являлися одне за одним, а еволюціонували разом. Цей тандем перетворював "суп" раннього Всесвіту на дивовижне скупчення галактик, кожна з яких живиться чорною дірою.

Нагадаємо, науковці знайшли планету з океанами лави всього в 73 світлових роках від Землі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!