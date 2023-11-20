'Котрий' чи 'який': Авраменко розповів про випадки вживання займенників

Чи знаєте ви про різницю між "котрий" та "який"? Коли та в яких випадках варто вживати той чи інший займенник?

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко розповів про різницю між "котрий" та "який" в ефірі програми "Сніданок з 1+1".З його слів, в українській мові займенник "котрий" потрібно вживати у тих випадках, коли йде мова про час, або коли потрібно когось або щось виокремити.

Авраменко зазначив, що в ролі сполучного слова "котрий" вживається рідше, ніж "який" чи "що". Цей займенник варто вживати тоді, коли мова йде про час – "Не знаю, котра година", або коли йде виокремлення або виділення чогось або когось – "Я не знаю, котрий із цих учнів успішніший".

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Він додав, що існує хибне твердження, що займенники "який" можна використовувати лише до істот, а "що" – до неістот. Проте їх можна вживати у будь-яких варіантах. Крім цього, Олександр Авраменко радить чергувати ці слова, аби не виникало повторень.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко розповів, чи можна користуватися висловом "бажаю удачі".

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