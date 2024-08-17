'Козел отпущения': Авраменко назвав український відповідник

В російській мові фраза "козел отпущения" використовується відносно людини, на яку постійно перекладають відповідальність за помилки та провини. Ця фраза походить від біблійного опису давньоєврейського обряду покладання гріхів народу на козла.

Священнослужитель покладав руки на козла на знак того, що всі гріхи громади переходять на нього. Після цього цапа виганяли й після такого "відпущення" усі учасники обряду вважалися очищеними.

Мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко розповів про значення фразеологізму та про його правильний переклад українською мовою.

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"Коли ми називаємо когось "козлом відпущення", то маємо на увазі, що цю людину несправедливо звинувачують у чужих провинах", – пояснив мовознавець.

За його словами, цей вислів має давнє біблійне походження. У давньоєврейській релігії існував обряд, під час якого первосвященник символічно перекладав гріхи всього народу на живого козла, якого потім відпускали в пустелю.

"Саме звідси й пішов цей вираз", – зазначив Авраменко. Мовознавець також додав, що хоча обидва вислови – "козел відпущення" і "цап-відбувайло" – мають однакове значення, він особисто віддає перевагу другому варіанту, вважаючи його більш колоритним і українським.

Як правильно пишеться цап відбувайло?

Що стосується правопису цього фразеологізму, то слова "цап" і "відбувайло" пишуться не окремо, а через дефіс.

Відмінювання фразеологізму "цап-відбувайло":

Називний: цап-відбувайло (однина) та цапи-відбувайли (множина).

цап-відбувайло (однина) та цапи-відбувайли (множина). Родовий: цапа-відбувайла та цапів-відбувайлів.

цапа-відбувайла та цапів-відбувайлів. Давальний: цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та у множині цапам-відбувайлам.

цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та у множині цапам-відбувайлам. Знахідний: цапа-відбувайла, цапи-відбувайли, цапи-відбувайлів, цапів-відбувайли, цапів-відбувайлів.

цапа-відбувайла, цапи-відбувайли, цапи-відбувайлів, цапів-відбувайли, цапів-відбувайлів. Орудний: цапом-відбувайлом та цапами-відбувайлами.

цапом-відбувайлом та цапами-відбувайлами. Місцевий: цапі-відбувайлі, цапі-відбувайлові, цапі-відбувайлу, цапові-відбувайлі, цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлі, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та цапах-відбувайлах у множині.

цапі-відбувайлі, цапі-відбувайлові, цапі-відбувайлу, цапові-відбувайлі, цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлі, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та цапах-відбувайлах у множині. Кличний: цапе-відбувайле та цапи-відбувайли.

Нагадаємо, раніше мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці пояснив, як в українській мові правильно бажати удачі й запевнив, що це слово - не калька з російської.

Ще раніше мовознавець пояснив, чому не можна говорити "велике дякую".

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