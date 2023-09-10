Як перекласти українською 'козел отпущения': пояснення вчителя

У російській мові існує вислів "козел отпущения". Це означає людину, на яку несправедливо перекладають усю провину.

В українській мові цей вислів можна перекласти декількома варіантами. Про це розповів відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Сьогодні будемо збагачувати свій словник фразеологізмами. От як називають людину, на яку постійно звалюють чужі провини, того, хто несе відповідальність за інших? Так, "козел відпущення", – зазначив експерт.

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Авраменко додав, що також можна вжити варіант "цап-відбувайло". На його думку, цей вислів звучить колоритніше.

"Це біблійний вислів, він походить з опису особливого староєврейського обряду покладання гріхів всього народу на живого цапа. У день відпущення гріхів священник клав руки на голову козла і тим самим покладав на нього гріхи всього народу. Бачите, як легко люди позбуваються гріхів. Ось звідки "цап-відбувайло" або "козел відпущення", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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