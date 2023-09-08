Вчитель підказав, як перекласти російську приказку 'дорога ложка к обеду'

У російській мові існує приказка "дорога ложка к обеду". Вона значить дорікання людині, яка зробила щось невчасно, пізніше, аніж було потрібно.

Втім, не варто перекладати цей вираз дослівно на українську. Про це розповів відомий вчитель Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

За його словами, російська приказка в українській мові має одразу декілька відповідників. Зокрема, можна сказати: "До обіду можна, а після не треба".

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Окрім цього, можна сказати: "Невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто". Також російську приказку можна сказати українською, як: "Дороге яйце (або крашанка) до Великодня".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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