Учитель подсказал, как перевести русскую поговорку 'дорога ложка к обеду'

В русском языке существует поговорка "дорога ложка к обеду". Она означает упреки человеку, который сделал что-то несвоевременно, позже, чем было нужно.

Впрочем, не стоит переводить это выражение дословно на украинский. Об этом рассказал известный учитель Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

По его словам, у русской поговорки в украинском языке сразу несколько соответствий. В частности, можно сказать: "До обіду можна, а після не треба".

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Кроме этого, можно сказать: "Невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто". Также русскую поговорку можно сказать на украинском, как: "Дороге яйце (або крашанка) до Великодня".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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