Языковед объяснил, как правильно перевести 'пробка на дороге'

Большое количество автомобилей на недвижимой дороге на русском называется "пробка". По-украински это слово можно перевести как "пробка", "корок" и "затор".

Впрочем, правильно использовать только одно из этих слов для обозначения очереди автомобилей. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Как правильно говорить – "дорожня пробка", "затор" или "дорожній корок"? Разворачиваем словарь и читаем. "Корок" имеет три значения: первое – кора пробкового дуба, которую используют для разных нужд; второе значение – затычка для бутылки с коры упомянутого дерева; третье – то же, что и подбор или каблук", – объяснил языковед.

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Учитель добавил, что затычки разного назначения также называют "пробкою". В свою очередь скопление людей или транспорта, препятствующего движению, называется "затором".

"Итак, правильно сказать "затор на дорогах". А слова "корок" или "пробка" можно употребить в этом смысле, но тогда оно будет переносным", – подытожил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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