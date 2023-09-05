Как перевести на украинский 'брезгливый' и 'курносый': объяснение от Авраменко

Часто при описании характеристик человека украинцы используют русские слова. Однако это неправильно, ведь есть украинские соответствия.

В частности, это касается слов "брезгливый", "курносый", "мнительный" и "коренастый". Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

По словам исследователя языка, "брезгливый" на украинский переводится как "гидливий".

"Дальше "курносый". Так говорят о коротком, задранном кверху носе. На украинском "кирпатий", – отметил Авраменко.

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Русское слово "мнительный" на украинский можно переводится как "помисливий" или "самовразливий".

"И характеристика "коренастый". Да, в украинском словарях есть слово "коренастий", но это прежде всего крепкое дерево с разветвленными корнями. А о мужчине крепкого строения лучше сказать "кремезний", "дебелий" или "широкоплечий", – объяснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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