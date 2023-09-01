Как перевести на украинский 'вески' и 'скулы': объяснение Авраменко

Нередко украинцы в разговорном языке для обозначения частей тела используют суржиковые слова. В частности, речь идет о неправильном переводе с русского языка слов "челюсть", "скулы", "веки", "вески".

Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил для "Сніданку з 1+1", какие слова правильно использовать. Он также назвал основные ошибки, которые совершают украинцы.

"Мы все не раз слышали, как "вилиці" называют "скулами". Наши словари не знают слова "скулы". Так что выпуклая кость между верхней челюстью и глазом называется "вилицею", – отметил он.

Читайте также: Как на украинском правильно назвать "ссылку": объяснение языковеда

Видео дня

Языковед добавил, что в украинском языке правильно говорить не "челюсть", а "щелепа". Ударение нужно делать на первый слог.

Кроме этого, часто украинцы неправильно называют "скроні" – боковую часть черепа от уха до лба. Вместо слова виски нередко употребляют слово "вески".

"Подвижные складки кожи, которые закрывают глаз сверху и снизу, называют не "веками", а "повіками". В единственном числе – "повіка" или "повіко", обе формы правильные", – указал учитель.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!