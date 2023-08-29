Как на украинском правильно назвать 'ссылку': объяснение языковеда

В украинском языке используется немало заимствованных слов. Нередко люди стараются переводить не оригинальные слова или искать соответствия, а калькируют русский перевод.

Примером есть слово "link". Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

По словам эксперта, для названия активного элемента на странице сайта, с помощью которого можно перейти на другую страницу, можно использовать два слова. В частности, "лінк" и "посилання", поскольку это синонимы.

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"Просто "лінк" – это иноязычное слово, а "посилання" – украинская", – отметил Авраменко.

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Однако сейчас все более модным становится слово "покликання". Языковед указал, что его можно использовать.

"Какое слово использовать "посилання" или "покликання" – решать вам", – добавил эксперт.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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