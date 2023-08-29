Як українською правильно назвати 'ссылку': пояснення мовознавця

В українській мові використовується чимало запозичених слів. Нерідко люди намагаються перекладати не оригінальні слова, чи шукати відповідники, а калькують російський переклад.

Прикладом є слово "link". Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

За словами експерта, для назви активного елемента на сторінці сайту, за допомогою якого можна перейти на іншу сторінку, можна використовувати два слова. Зокрема "лінк" і "посилання", оскільки це синоніми.

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"Просто "лінк" – це іншомовне слово, а "посилання" – українське", – зазначив Авраменко.

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Однак зараз дедалі моднішим стає слово "покликання". Мовознавець вказав, що його також можна використовувати.

"Яке слово використовувати "посилання" чи "покликання" – вирішувати вам", – додав експерт.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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