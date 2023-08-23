Як українською перекласти 'горящая путевка': пояснення від Авраменка

Нерідко в українців виникають проблеми з активними дієприкметниками. Зокрема, люди неправильно перекладають російську фразу "горящая путевка".

У рекламі помилково вживають словосполучення "горяща путівка", що є суржиком. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

Як пояснив мовознавець, в українській мові немає слова "горящий". Так само у нашій мові немає слів "ідучий", "бігучий", "починаючий". Всі ці слова є суржиком.

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За словами експерта, є декілька варіантів, як можна добирати відповідники до російських висловів, не порушуючи правил української мови.

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Перший спосіб – описовий. Наприклад, "идущий парень" українською буде – "хлопець, що йде", "бігуча дівчина" – "дівчина, що біжить".

Другий спосіб – з іменником. Наприклад, "начинающий журналист" можна перекласти як "журналіст-початківець".

Третій спосіб – з прикметником. Наприклад, "подростающее поколение" – "молоде покоління", "горящая путевка" – "гаряча путівка".

Раніше ми повідомляли, як правильно буде українською "творог".

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