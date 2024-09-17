Червона магнітна буря б'є по Землі: як захиститися

У вівторок, 17 вересня, Земля зазнала потужних магнітних бур, рівень яких досяг К-індексу 7. Це означає, що геомагнітне поле нашої планети зазнає значних збурень, що може вплинути на здоров'я та самопочуття людей.

Згідно з даними Meteoagent, 17-18 вересня очікується магнітна буря К-індексу, з 20 по 25 вересня – К-індекс 2 (зелений рівень небезпечності), 26 та 27 вересня – К-індекс 5, 28 вересня – К-індекс 4. 29 вересня – К-індекс 3, 30 вересня – К-індекс 2.

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Що таке магнітні бурі і як вони впливають на нас?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Під час таких бур відбуваються різкі зміни в магнітному полі, що впливають на різні системи на Землі, включаючи електромережі та біологічні організми.

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як магнітні бурі впливають на організм людини?

Вплив магнітних бур на людей індивідуальний і залежить від загального стану здоров'я, віку та чутливості організму до зовнішніх факторів. Найчастіше люди скаржаться на такі симптоми:

Головний біль і мігрень

Безсоння або сонливість

Слабкість і швидка стомлюваність

Зниження артеріального тиску і порушення кровообігу

Аритмія

Погіршення настрою і підвищена дратівливість.

Як магнітні бурі впливають на серце?

Магнітні бурі можуть провокувати загострення серцево-судинних захворювань. Люди з гіпертонією можуть відчувати підвищення артеріального тиску, а у хворих на ішемічну хворобу серця можуть виникнути напади стенокардії.

Як допомогти собі під час магнітних бур?

Спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час. Віддавайте перевагу легкій і здорової їжі, обмежте споживання солі, кави і алкоголю. Регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити серцево-судинну систему. Займайтесь йогою, медитацією або іншими видами релаксації. Якщо у вас є хронічні захворювання, обов'язково приймайте ліки, призначені лікарем. Регулярно вимірюйте артеріальний тиск і, при необхідності, коригуйте дозування ліків.

Якщо ви відчуваєте себе погано під час магнітних бур, обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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