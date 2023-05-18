Червоний перець та вода: як відлякати голубів від балкону

Нерідко голуби обирають балкони в якості місця для гніздування, адже там тепліше, доволі комфортно та, ймовірно, є щось їстівне. Однак, дуже швидкої ці птахи перетворюють охайний балкон на щось жахливе. Крім того, ці птахи переносять небезпечні хвороби, недаром їх називають "небесними щурами".

Як же зробити свій балкон непривабливим для птахів? Є кілька методів:

Ультразвук

Голуби, як інші тварини і птахи, дуже не люблять ультразвук. Тому можете купити у спеціалізованому магазині ультразвуковий відлякувач і забути про голубів.

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Червоний перець

Посипте балкон та підвіконня червоним перцем, гвоздикою, шафраном, чорним перцем чи каррі. Це дуже ароматні спеції, запах яких відлякає птахів. Але слідкуйте, щоб їх не розвіював вітер.

Вода

Голуби дуже бояться води. Помітивши непроханих гостей на своїй території, побризкайте на них водою.

Також заберіть з балкону всю їжу, коробки, пледи, теплі речі, які голуби можуть використати для виття гнізд.

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