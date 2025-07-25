Короткочасні дощі та спека: прогноз погоди в Україні на 26 липня

Наприкінці тижня в Україні очікуються нові дощі, водночас у деяких регіонах посилиться спека.У суботу, 26 липня, короткочасні дощі накриють більшість областей країни. Зливи ймовірні у західних, центральних та північних регіонах.

Найвища температура цього дня прогнозується на півдні та південному сході — до +35°C. Про це повідомив "Укргідрометцентр".

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У столиці очікується до +30°C вдень. У неділю, 27 липня, дощі збережуться в тих самих регіонах. Вночі температура коливатиметься в межах +16…+20°C, удень — до +28…+30°C. В окремих районах центру, сходу, південного сходу та півдня денна спека може досягати +36°C.

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