Кремль чекає переворот, Путіна знищать: астролог розповів, коли почнеться громадянська війна в Росії

Росія 2023 року спробує влаштувати новий наступ на Україну, але спроби агресора приречені. У Кремлі можливий палацовий переворот, а країну охопить громадянська війна.

Про це "Главреду" заявив астролог Влад Росс, попередивши про нову хвилю ескалації. "Зокрема, можливе взяття окупантами Рівненської АЕС та спроба знову піти на Київ з території Білорусі, коли земля добре промерзне", – зазначив він.

За словами астролога, незважаючи на всі спроби, Кремлю не вдасться реалізувати свій план – агресор отримає потужну відсіч, після чого руйнівний процес розпочнеться у самій Росії. Воюватимуть окупанти лише до березня 2023 року.

"Поблизу затемнення 20 квітня, якраз у день народження Гітлера, ймовірне знищення (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна. Або це може статися біля 4 квітня. У будь-якому випадку, Путіна вже не буде при владі", – зазначив Росс.

Він додав, що режим Путіна не зможе пережити весну 2023 року ні політично, ні фізично. Крім Путіна, ліквідація загрожує Євгену Пригожину, Рамзану Кадирову та Олександру Лукашенку.

"Усі ці "герої" підуть туди, звідки прийшли – в пекло. Про це, до речі, говорив і шаман Габишев: Путін прийшов з нижнього світу – світу демонів і злих духів, він є тим жахом, який знищує все і вся, пожираючи слов'янський народ", – наголосив Рос.

Астролог підсумував, що в Росії розпочнеться громадянська війна, після чого протягом двох-чотирьох років країна-агресор розвалиться на 23 держави.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.