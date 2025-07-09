Критичний дефіцит робочої сили в Україні: що стало причиною безпрецедентної ситуації на ринку праці

Війна, її наслідки, зокрема міграція (як зовнішня, так і внутрішня), серйозні пошкодження інфраструктури, мобілізація трудового населення до армії, а також людські втрати і каліцтва призвели до величезної проблеми на ринку праці. Як результат, 74% українських підприємств стикаються з дефіцитом робочої сили, а кожна третя вакансія залишилася незаповненою.

Про це повідомив голова Центру соціальних змін і поведінкової економіки, професор Андрій Длігач, в інтерв’ю для ZN.UA. Він охарактеризував поточний дефіцит робочої сили як безпрецедентний, водночас підкресливши, що це важка реальність для української економіки. Експерт вказав на ряд загроз, що стоять перед економікою країни.

Мобілізація, внаслідок якої велика частина трудового населення (здебільшого чоловіків віком 25-60 років) потрапила до армії, а також людські втрати та соціальні зміни призвели до того, що кількість осіб з інвалідністю в Україні лише за перші два роки війни зросла на 300 тисяч, досягнувши близько 3 мільйонів осіб.

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Знищення економічної інфраструктури призвело до втрати роботи для близько 2,4 мільйона працівників, що становить 15,5% від усіх робочих місць. Іноді це викликає певні дисбаланси, як, наприклад, у 2024 році, коли дефіцит кадрів в оборонно-промисловому секторі досяг 30%.

Міграція. Приблизно 4,9 мільйона українців мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), але лише 63% з них змогли знайти роботу, що робить інтеграцію переселенців однією з головних проблем. Ще більшою є проблема зовнішньої міграції: після 2022 року близько 6,8 мільйона українців покинули країну, з яких 4,2 мільйона перебувають під тимчасовим захистом в ЄС. Це переважно молодь та люди середнього віку, а їхня відсутність означає втрату інтелектуального та економічного потенціалу, що сповільнює відновлення країни.

Наприкінці на потенціал відновлення країни також має вплив психологічний стан її населення. За даними аналітиків, стан здоров'я 68% українців погіршився порівняно з довоєнним періодом, а майже половина (46%) відчувають проблеми з психічним здоров'ям. Це, в свою чергу, спричиняє втрату мотивації через економічну нестабільність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто вже незабаром може втратити роботу в Україні.

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