Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні

Попри ріст популярності електромобілів у світі, українські водії все ще віддають перевагу автомобілям на бензині.

За інформацією, наданою асоціацією "Укравтопром", у липні цього року було зареєстровано 2,4 тисячі бензинових авто, що становить 38% від загального обсягу автомобільного ринку. При цьому, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, частка реєстрацій бензинових автомобілів знизилася на 7%.

У липні найбільшу кількість реєстрацій отримала модель Mazda CX-5, яку отримали 147 нових власників. На п’єдесталі популярності за нею розташувався Kia Sportage зі 137 реєстраціями. У п’ятірку лідерів також увійшли Skoda Octavia зі 119 автомобілями, Suzuki SX4, який отримали 100 покупців, та Hyundai Tucson, що замкнув список з 99 одиницями.

Що стосується імпорту вживаних бензинових автомобілів, то українці віддавали перевагу іншим моделям. Найчастіше обирали Volkswagen Golf, який імпортували 508 разів, за ним іде Volkswagen Tiguan з 447 реєстраціями, Audi Q5 з 430, Nissan Rogue з 371 та Audi A4, який зайняв п’яте місце з 364 реєстраціями. В середньому вік імпортованих авто склав 9,6 роки.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні.

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