Хто має право отримати статус дитини війни в Україні: пояснення

В Україні передбачено статус "дитини війни", проте жоден чинний нормативний документ не гарантує виплати за цим статусом. Чи буде впроваджено грошову підтримку в майбутньому – наразі невідомо. Водночас діти, які мають цей статус, все ж можуть розраховувати на певну допомогу в негрошовій формі.

В Україні статус дитини війни наразі офіційно називається "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів". Це визначено постановою Кабінету Міністрів №268, повідомляє "24 Канал".

Згідно з цією постановою, на отримання такого статусу мають право діти, які:

зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю,

зазнали сексуального насильства,

були незаконно депортовані або викрадені з України,

були залучені до військових дій,

утримувалися в полоні,

зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.

Читайте також: Названо повний перелік пільг для громадян, яким виповниться 60 років у 2025

Як дітям отримати відповідний статус

Для отримання статусу необхідно надати підтверджуючі документи. Виняток становлять випадки, що стосуються психологічних травм — у такому разі документальне підтвердження не є обов’язковим.

Заявку на надання статусу слід подавати до служби у справах дітей за місцем проживання.

Якщо сім’я перебуває за кордоном, потрібно надіслати офіційний лист разом із необхідними документами до відповідної служби за останнім зареєстрованим місцем проживання в Україні.

Звернутися з заявою можуть як батьки або родичі дитини, так і сама дитина, якщо їй уже виповнилося 14 років.

Також статус "дитина війни" можна отримати й після досягнення 18 років – за умови, що на 24 лютого 2022 року особа ще не була повнолітньою.

На сьогодні дітям, які мають відповідний статус, надаються певні пільги. Зокрема, передбачено безкоштовне харчування в шкільних закладах. Існує ймовірність, що в подальшому перелік прав і соціальних гарантій для таких дітей буде розширено.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили підхід та критерії для нарахування пільг на житлово-комунальні послуги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!