Хто з цих водіїв отримає чималий штраф: непростий тест на знання ПДР

Два автомобілі рухаються по автомагістралі. Біле авто намагається повернути ліворуч, а синє – припаркуватися праворуч. Хто з них порушує правила, перевірте свої знання з ПДР.

Уважно подивіться на зображення нижче й спробуйте увагу зосередити на дорожних знаках й розмітці, повідомляє Telegram-канал "За! Правилами".

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Тест на знання ПДР. Джерело: t.me/zapravilamu Тест на знання ПДР. Джерело: t.me/zapravilamu

Розберемо ситуацію детальніше:

Обидва автомобілі рухаються по автомагістралі. Це означає, що зупинки й паркування тут заборонені, крім спеціально відведених місць. Водій білого авто намагається повернути через технологічний розрив розділювальної смуги, а водій синього – припаркуватися на узбіччі.

Згідно з ПДР, на автомагістралях заборонено зупинятися, паркуватися і повертати через технологічні розриви. Отже, обидва водії порушують правила.

Знання ПДР – це запорука безпеки на дорозі. Кожен водій повинен уважно вивчати правила і дотримуватися їх. Адже від цього залежать не тільки життя і здоров’я водія, а й інших учасників дорожнього руху.

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