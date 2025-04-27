Хто з українських пенсіонерів може втратити виплату пенсії за три місяці та чому

В Україні пенсія за віком призначається з дня, наступного після досягнення пенсійного віку. Проте є важлива умова: щоб отримати виплати в повному обсязі, необхідно вчасно звернутися до Пенсійного фонду.

Якщо людина подає документи на пенсію пізніше ніж через три місяці після досягнення відповідного віку, нарахування починається не з моменту, коли вона мала право на пенсію, а з дня фактичного звернення. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, — передає 24 Канал.

Наприклад: якщо громадянин досяг пенсійного віку 20 лютого, то для збереження всіх виплат він має подати заяву до 20 травня. Якщо ж звернення відбудеться 21 травня або пізніше, то пенсію почнуть виплачувати саме з цієї дати — без компенсації за попередні три місяці.

Кому в Україні призначають пенсії

Пенсія в Україні призначається в таких випадках:

за віком — з наступного дня після досягнення пенсійного віку;

— з наступного дня після досягнення пенсійного віку; по інвалідності — з дати встановлення інвалідності;

— з дати встановлення інвалідності; у разі втрати годувальника — з дня, наступного після його смерті;

— з дня, наступного після його смерті; за вислугу років — з наступного дня після звільнення з посади, яка дає право на таку пенсію (але не раніше 24 лютого 2022 року).

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Якщо пенсію за віком призначають автоматично (без особистого звернення), вона нараховується з дня, що йде за досягненням пенсійного віку.

Тож, щоб не втратити гроші, варто своєчасно подавати заяву на призначення пенсії — бажано протягом перших трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

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