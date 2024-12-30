Хто з українців матиме право на безоплатний проїзд у маршрутках у 2025 році: пояснення

У 2025 році в Україні певні групи населення зможуть користуватися правом на безкоштовний проїзд у маршрутках.

Так, законодавство передбачає безкоштовний проїзд у громадському транспорті для соціально вразливих груп населення. Про це пише UAportal з посиланням на сайт Безоплатної правової допомоги.

Йдеться про наступні категорії осіб:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

інваліди війни та особи, які прирівняні до них;

військовослужбовці строкової служби;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;

батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту,

Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;

поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;

особи з інвалідністю першої та другої групи, діти-інваліди, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до другої категорії;

діти, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою на ЧАЕС;

діти з багатодітних сімей;

діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння).

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Водій, який перевозить пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, не має права відмовляти у пільговому проїзді, за винятком ситуацій, визначених законодавством.

Варто зазначити, що необґрунтована відмова у пільговому перевезенні пасажирів передбачає відповідальність згідно з чинним законодавством.

Що робити, якщо вам відмовили у пільговому проїзді

У разі необґрунтованої відмови у безкоштовному проїзді необхідно:

З’ясувати назву перевізника та його контактні дані. Дізнатися прізвище, ім’я, по батькові водія. Записати номер транспортного засобу. Вказати точний час та маршрут. Придбати та зберегти квиток. Залучити свідків.

Далі варто подати заяву до відповідних органів, таких як:

поліція;

територіальне управління Державної служби України з безпеки на транспорті;

транспортний відділ міської ради;

Державна служба України з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги мають право пенсіонери.

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