Хто з українців матиме право на безоплатний проїзд у маршрутках у 2025 році: пояснення
У 2025 році в Україні певні групи населення зможуть користуватися правом на безкоштовний проїзд у маршрутках.
Так, законодавство передбачає безкоштовний проїзд у громадському транспорті для соціально вразливих груп населення. Про це пише UAportal з посиланням на сайт Безоплатної правової допомоги.
Йдеться про наступні категорії осіб:
- учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
- інваліди війни та особи, які прирівняні до них;
- військовослужбовці строкової служби;
- військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;
- батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби;
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту,
- Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;
- поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;
- реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;
- особи з інвалідністю першої та другої групи, діти-інваліди, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до другої категорії;
- діти, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою на ЧАЕС;
- діти з багатодітних сімей;
- діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння).
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Водій, який перевозить пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, не має права відмовляти у пільговому проїзді, за винятком ситуацій, визначених законодавством.
Варто зазначити, що необґрунтована відмова у пільговому перевезенні пасажирів передбачає відповідальність згідно з чинним законодавством.
Що робити, якщо вам відмовили у пільговому проїзді
У разі необґрунтованої відмови у безкоштовному проїзді необхідно:
- З’ясувати назву перевізника та його контактні дані.
- Дізнатися прізвище, ім’я, по батькові водія.
- Записати номер транспортного засобу.
- Вказати точний час та маршрут.
- Придбати та зберегти квиток.
- Залучити свідків.
Далі варто подати заяву до відповідних органів, таких як:
- поліція;
- територіальне управління Державної служби України з безпеки на транспорті;
- транспортний відділ міської ради;
- Державна служба України з безпеки на транспорті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги мають право пенсіонери.
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