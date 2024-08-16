Хто з українців може не сплачувати податок на землю: подробиці

В Україні, відповідно до чинного законодавства, існує вимога сплати земельного податку для власників та користувачів земель. Проте існують винятки, які дозволяють певним категоріям осіб не сплачувати цей податок.

Зокрема, особи, що досягли пенсійного віку, можуть бути звільнені від податку на землю, якщо розмір їх земельної ділянки не виходить за рамки норм, встановлених законом. Про це пише OBOZ.UA.

Власники земель зобов’язані щорічно вносити плату за користування ділянками, відому як земельний податок. Величина цього податку обчислюється за формулою: нормативно грошова оцінка земельної ділянки множиться на ставку податку, встановлену місцевою радою. Залежно від функціонального призначення та розташування ділянки, ставки можуть змінюватися.

Розрахунок податку базується на інформації з Державного земельного кадастру, а контролюючі органи висилають платникам податкові повідомлення до першого липня кожного року. У цих повідомленнях міститься інформація про кадастровий номер, площу ділянки, податкову ставку, а також про можливість скористатися податковими пільгами.

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Хто може не сплачувати земельний податок

Щодо винятків зі сплати земельного податку, то існують певні норми, які дозволяють уникнути цього зобов’язання. Якщо розмір ділянки не перевищує встановлені законом ліміти, платник може бути звільнений від сплати податку. Обмеження за площею наразі становлять:

для ведення особистого селянського господарства: трохи більше 2 гектарів;

для будівництва та обслуговування житлового будинку:

у селах – не більше 0,25 га;

у селищах – не більше 0,15 га;

у містах – не більше 0,10 га.

для індивідуального дачного будівництва: не більше 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів: не більше 0,01 га;

для ведення садівництва: не більше 0,12 га.

Пільгові категорії населення

Деякі громадяни можуть бути звільнені від сплати земельного податку або мають право на його зменшену ставку. Серед них такі категорії:

пенсіонери (за віком): звільняються від сплати податку за умови, що площа земельної ділянки не перевищує встановлених норм;

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох та більше дітей віком до 18 років;

ветерани війни;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсіонери, які мають пенсійні виплати за віком, можуть не сплачувати земельний податок за умови, що площа їх земельної власності не виходить за межі дозволених розмірів. Таким чином значна частина пенсіонерів, які мають ділянки для власних потреб, можуть бути звільнені від цього виду податку, якщо їхня власність відповідає нормативним обмеженням.

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