Хто з українців може платити за комуналку на 50% менше: пояснення ПФУ

Як отримати знижку на комунальні послуги для рідних загиблих військових

Пенсійний фонд України повідомив про те, що рідні загиблих захисників України мають право на знижку в розмірі 50% вартості оплати за комунальні послуги.

Оформлення субсидії займає близько 30 днів. Зробити це можна або у відділенні Пенсійного фонду України, або в застосунку Дія, повідомляє ПФУ.

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Пільга надається на такі послуги:

Квартплата

Постачання і розподіл природного газу

Постачання і розподіл електрики

Теплопостачання і постачання гарячої води

Централізоване водопостачання і централізоване водовідведення

Вивезення побутових відходів

Придбання твердого палива і скрапленого газу

Сума компенсації розраховується виходячи з площі житла, в якому проживають члени сім'ї загиблого захисника. На кожну особу, яка має право на пільгу, нараховується 21 квадратний метр. Крім того, додатково враховується 10,5 квадратних метрів на родину.

Важливо зазначити, що надання пільги не залежить від середньомісячного доходу вдови, виду її житла чи форми власності на нього.

Якщо вдова загиблого захисника є непрацездатною і проживає в сім'ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, то 50% суми відшкодування за газ та опалення надається на подвійну площу. Тобто, мова йде про 42 квадратних метри на особу та додатково 21 квадратний метр на родину.

Крім пільги для рідних загиблих захисників України, Пенсійний фонд також надає пільги на оплату комунальних послуг для українських військовослужбовців. Так, учасники бойових дій мають право на знижку в розмірі 75%, а особи з інвалідністю внаслідок війни – на знижку в розмірі 100%.

Для отримання пільги на оплату комунальних послуг необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Субсидію на оплату комунальних послуг в Україні можуть отримати родини, які не в змозі заплатити за свої комунальні послуги самостійно. Для її оформлення потрібно подати такі документи:

Заяву

Посвідчення особи

Свідоцтво про право власності на житло або договір оренди

Декларацію про доходи

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