Хто з українців може отримати допомогу з працевлаштування, психологічну та юридичну підтримку за програмою Find Refuge

Міністерство реінтеграції України повідомило про введення нової платформи підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка призначена для надання допомоги українцям, що постраждали внаслідок війни.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Міністерством реінтеграції, створено спільну IT-ініціативу з Британією, яка називається Find Refuge. Цей проєкт має на меті надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та тим, хто шукає притулку. Хоча наразі акцент робиться на допомозі українцям, що стали жертвами агресії рф, у майбутньому планується розширення спектру послуг для всіх, хто потребує допомоги.

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На платформі за посиланням можна отримати таку допомогу:

Працевлаштування;

Психологічна допомога;

Реєстрація та легалізація;

Юридичні питання;

Здоров’я та медицина;

Житлові поради;

Догляд за дітьми чи людьми похилого віку;

Поради щодо освіти.

Зазначається, що головним завданням проєкт є надання допомоги українцям, які постраждали внаслідок агресії рф, зокрема, допомога переселенцям та тим, хто залишився в Україні у своїх рідних містах і став жертвою війни.

До особливостей платформи Find Refuge належить можливість безкоштовного отримання допомоги, причому надання підтримки здійснюється фахівцями, які мають компетенцію у відповідних категоріях. Команда платформи звертається до волонтера, який спеціалізується у відповідній галузі, для надання допомоги заявнику.

Звернути допомогу на платформі Find Refuge можуть як приватні особи, так і волонтерські організації. Важливо зауважити, що особиста інформація користувачів не передається державним органам чи міжнародним організаціям.

Дізнатися більше про цей вид допомоги можна за цим посиланням. Пропонуємо також дізнатися як отримати гроші від організації Червоного Хреста.

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