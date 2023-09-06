Хто з українців може отримати субсидію на дрова та вугілля

Як отримати субсидію на дрова та вугілля

Українські громадяни тепер можуть отримувати соціальні субсидії не лише на оплату газу, води та електроенергії, але й на дрова та вугілля.

У зв'язку зі зростанням вартості опалювальних матеріалів, ця ініціатива має сприяти полегшенню фінансового тягаря для громадян, які опалюють свої домогосподарства за допомогою твердого палива, повідомляє finance.today.ua.

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Які основні вимоги та умови для отримання субсидії на дрова та вугілля?

Наявність дровяної або вугільної пічки для опалення: Щоб стати субсидіантами, особи повинні мати невелике домогосподарство, яке опалюється вугіллям або дровами. Дохід сім'ї: Середньомісячний сукупний дохід сім'ї не повинен бути меншим за розмір мінімальної заробітної плати в Україні. В іншому разі, відмовлять у призначенні субсидії. Розрахунок субсидії: Субсидія на дрова та вугілля не виплачується щомісяця, а лише раз на рік. Розмір цієї допомоги визначається з урахуванням доходів громадян за минулий рік. Оформлення субсидії: Для отримання субсидії на дрова та вугілля, громадяни України повинні звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення та подати заяву на отримання допомоги. Це можна зробити в будь-який місяць. Додаткові документи: У деяких випадках громадяни можуть потребувати подати додаткові документи, які підтверджують наявність пічного опалення або використання твердого палива. Це може бути актуальним у разі звернення за субсидією в третьому або четвертому кварталі 2023 року. Спільне використання комунальних послуг: Якщо для опалення будинку одночасно використовується теплова енергія, природний газ та/або електрична енергія, то соціальні нормативи для опалення приміщення застосовуються лише до однієї комунальної послуги.

Субсидії на дрова та вугілля спрямовані на полегшення витрат сімей на опалення та зменшення фінансових труднощів під час опалювального сезону. Важливо враховувати, що умови та правила отримання субсидій можуть змінюватися, тому рекомендується регулярно стежити за оновленнями та вчасно подавати заяви для отримання цієї форми допомоги.

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