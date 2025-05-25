Хто з українців отримає виплати до Дня Незалежності: названо всі категорії

Деякі категорії громадян мають право на отримання грошової допомоги. Йдеться про одноразові виплати, приурочені до Дня Незалежності.

Виплати мають здійснити до 24 серпня. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише "24 Канал".

Право на отримання коштів мають особи з інвалідністю, набутою внаслідок війни, а також колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які на момент ув’язнення не досягли 14-річного віку, і яких визнано інвалідами через загальне захворювання, виробничу травму або з інших причин:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

ІII група – 2 700 гривень.

Разом з тим, Українці, які мають особливі заслуги перед державою, отримають одноразову виплату в розмірі 3 100 гривень.

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Учасникам бойових дій, постраждалим під час Революції Гідності, колишнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які на момент ув’язнення не досягли 18 років, а також дітям, народженим у таких місцях утримання їхніх батьків, передбачена допомога у сумі 1 000 гривень.

Членам сімей загиблих чи померлих учасників бойових дій, військовослужбовців та захисників України, а також вдовам і вдівцям, які не вступили в новий шлюб (за умови, що померлий мав інвалідність, отриману внаслідок війни, був учасником бойових дій або постраждав від нацистських переслідувань), виплатять 650 гривень.

Натомість учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусову працю, а також діти партизанів, підпільників та інших борців із нацизмом у тилу противника, отримають 450 гривень.

Громадянам України, які не підпадають під жоден з перелічених вище статусів, одноразова грошова допомога не надається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де і як українці можуть отримати виплати від 5 тис. грн.

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