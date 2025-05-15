Хто з військових має право на кредитні пільги та як їх отримати

В Україні військовослужбовці та їхні родини користуються рядом пільг, зокрема і кредитними, які передбачені законодавством, зокрема Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Такі пільги діють протягом усього особливого періоду — від моменту його оголошення до офіційного завершення. Для резервістів і військовозобов’язаних пільги починають діяти з моменту призову.

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Право на кредитні пільги мають ті, хто був призваний на військову службу під час мобілізації, резервісти, залучені до служби в особливий період, а також військові, які брали участь в АТО, ООС чи інших заходах, пов’язаних із відсіччю збройної агресії Російської Федерації проти України. Також право на пільги мають їхні подружжя. Про це розповідає юрист Василь Кісіль і партнери.

Щоб скористатися цими пільгами, потрібно звернутися до кредитора з письмовим зверненням та надати документи, які підтверджують проходження військової служби. Це може бути військовий квиток, витяг із наказу, довідка за встановленою формою або інші документи, які підтверджують участь у бойових діях. Якщо пільгу оформлює дружина або чоловік військовослужбовця, додатково потрібно надати свідоцтво про шлюб та документи, які підтверджують право військового на відповідну пільгу.

Пакет документів можна подати особисто, через представника, надіслати поштою або електронною поштою. Кредитори можуть мати свої вимоги до переліку необхідних документів, тому перед подачею варто уточнити їхній актуальний список.

Нагадаємо, ми вже писали, на які пільги мають право дружина та діти учасника бойових дій.

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