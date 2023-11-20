Хто може отримати повістку в грудні після продовження мобілізації

Кому може прийти повістка у грудні

Україна продовжує процес загальної мобілізації, що передбачає призов громадян до військової служби. У грудні 2023 року процес цей триватиме, і багато громадян отримають повістки від військкоматів.

Військовозобов’язані та резервісти в Україні від 18 до 60 років входять у категорію осіб, які можуть бути піддані мобілізації. Варто врахувати, що чоловіки віком 18-27 років, які не проходили термінову службу, за чинним законодавством не підлягають примусовій мобілізації. Про це пише "Телеграф".

Навіть попри те, що Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років у травні 2023 року, ця зміна не набрала чинності, оскільки президент Зеленський ще не підписав відповідний закон.

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Таким чином, громадяни, які можуть отримати повістки до армії в грудні 2023 року, включають:

Придатних та обмежено придатних віком від 27 до 60 років із досвідом військової служби або без нього.

Придатних та обмежено придатних у віці від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі.

Придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 60 років за контрактом.

Знятих з військового обліку чоловіків віком до 60 років.

Виключених з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Громадяни повинні бути готові до можливого призову, адже це стосується широкого діапазону вікових груп та категорій громадян.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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