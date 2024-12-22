Хто може втратити субсидію у 2025 році: подробиці

Пенсійний фонд України встановлює чіткі вимоги щодо інформування про зміни в житті отримувачів субсидій. Неповідомлення про такі зміни у 30-денний термін може призвести до припинення виплат та необхідності повернення вже отриманих коштів.

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Ключові зміни, які потребують звітування:

Зміни у складі мешканців житла, включаючи виїзд за кордон більш ніж на 60 днів

Зміни в сімейному статусі: народження, смерть, шлюб, розлучення, отримання підлітками ID-карток

Зміни, пов'язані з житлом: оновлення переліку комунальних послуг, зміна управителя, створення ОСББ

Придбання значного майна: автомобіля, нерухомості, землі чи іноземної валюти

Отримання разового доходу понад 75700 гривень

Про це пише enovosty.

Особливу увагу варто звернути на випадок втрати роботи. У такій ситуації можна подати нову заяву після першої виплати допомоги по безробіттю – розрахунок субсидії здійснюватиметься на основі цієї соціальної допомоги, а не попередньої заробітної плати.

Здебільшого після повідомлення про такі зміни необхідне повторне подання документів для оформлення субсидії.

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