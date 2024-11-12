Хто не отримає субсидію на період опалювального сезону 2024-2025

Субсидії на комунальні послуги надаються громадянам, які через низький дохід не можуть самостійно сплачувати платіжки. Проте, є категорії осіб, яким можуть відмовити у субсидії на опалювальний сезон.

Хто не може отримати субсидію?

Передусім, це стосується осіб із високими доходами, тих, хто не може підтвердити свій дохід, або має значні активи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України. Також право на субсидію не матимуть громадяни, які не є резидентами, проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

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При призначенні субсидії враховуються доходи всіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його мають виключити зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не враховуватимуться.

Часто перешкодою для отримання субсидії є заборгованість за комунальні послуги, якщо її сума перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак, ситуацію можна виправити, оформивши субсидію на послуги без заборгованостей або реструктурувавши борги.

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