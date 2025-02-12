Хто не зможе скористатися метро у 2025 році: умови проїзду

Метрополітен залишається одним із найзручніших способів пересування містом, проте для його використання існують чітко визначені правила. Відповідно до встановлених норм, деякі пасажири можуть зіткнутися з обмеженнями щодо доступу до підземки.

На офіційному сайті Київського метрополітену опублікована інформація про те, хто може бути не допущений до проїзду у 2025 році. Щоб скористатися метро, кожен пасажир зобов’язаний мати електронний квиток, зареєстрований в автоматизованій системі обліку пасажиропотоку (АСОП).

У разі закінчення терміну його дії або відсутності реєстрації прохід у метро буде заблокований. Пільгові категорії громадян також повинні пред’явити дійсний електронний квиток. Якщо термін його використання сплив або документ оформлений на іншу особу, у проїзді може бути відмовлено.

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Окрім цього, існують правила щодо перевезення багажу. Якщо предмети, які пасажир намагається пронести в підземку, перевищують допустимі габарити або можуть становити небезпеку для інших, вхід до метро може бути обмежений.

Чи можна заходити в метро з тваринами у 2025 році?

Перевезення домашніх улюбленців у метро дозволене, але лише за дотримання певних правил:

Маленьких тварин, таких як хом'яки, морські свинки чи кролики, а також дрібних птахів можна перевозити лише в спеціальних клітках або контейнерах.

Котів дозволено брати в метро виключно у закритих переносках.

Невеликі собаки можуть їхати у підземці лише на руках або в контейнерах, якщо їхній зріст у холці не перевищує 45 см.

Однак у проїзді можуть відмовити тим, хто намагається зайти в метро з екзотичними або дикими тваринами, такими як змії, мавпи, хижі птахи чи рептилії. Також не допускаються великі собаки (вище 45 см у холці), за винятком службових собак-поводирів. Вони повинні бути на повідку, у нашийнику та наморднику.

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