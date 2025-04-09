Хто зможе отримати фінансову допомогу у 100 тис. грн у 2025 році: деталі для українців

Українці можуть подати заявку на отримання грошової допомоги до 100 тис. грн від Благодійного фонду "МХП –Громаді". Грантовий конкурс охоплює 13 регіонів країни.

Про це інформують організатори на офіційному сайті. Як зазначено, конкурс бізнес-ідей "Роби своє" організовано з метою підтримки розвитку підприємництва, враховуючи негативний вплив війни на економіку та соціальні умови в містах і селах. У межах конкурсу надаються мікрогранти для започаткування, розширення чи переміщення бізнесу.

Програма охоплює такі області:

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська область та м. Київ

Львівська

Полтавська

Сумська

Тернопільська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

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Згідно з умовами програми, учасники зможуть отримати грант у розмірі від 50 тис. грн до 100 тис. грн. Водночас необхідно зробити власний внесок, що повинен бути не меншим за суму гранту.

Хто може взяти участь у конкурсі та як подати заявку

До конкурсу можуть долучитися мешканці вищезгаданих регіонів, які:

мають бізнес-ідею та потребують фінансової підтримки;

вже ведуть бізнес у своєму місті чи селі і хочуть розширити, перемістити чи покращити свою діяльність;

ветерани та члени їхніх родин.

Напрями фінансування:

придбання необхідного обладнання;

купівля матеріалів для реалізації бізнесу;

отримання послуг, що сприятимуть втіленню бізнес-ідеї.

Організатори нагадують, що залишився останній день для подачі заявок.

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