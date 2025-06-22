Куди інвестувати у 2025: українцям назвали перспективні напрямки

У сфері фінансів одним із найкращих інструментів для інвестування нині вважають облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), зокрема військові. Їхня головна перевага – висока дохідність, а також стабільний валютний курс, який підтримує Нацбанк.

Про це розповів економіст Сергій Фурса. Він наголосив, що українські держоблігації забезпечують прибутковість на рівні приблизно 16%. За словами експерта, подібні показники важко знайти у світі, особливо серед надійних фінансових інструментів.

"З огляду на те, що Нацбанк утримує курс стабільним і не планує змінювати політику – адже активно стримує інфляцію, – інвестори фактично отримують дохідність у 16% у доларовому еквіваленті на рік. Це надзвичайно вигідна пропозиція", – прокоментував Фурса.

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Також, за словами Фурси, сільськогосподарська земля є привабливим варіантом для інвестицій, адже це актив, який:

має потенціал довгострокового зростання вартості, особливо враховуючи інтеграцію України до ЄС;

стійкий до впливу російських обстрілів;

вже зараз може приносити прибуток через здачу в оренду агрохолдингам або агрокомпаніям.

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Водночас Фурса відзначає, що нерухомість – квартири та будинки – більше не є надійним інвестиційним інструментом.

Раніше цей сегмент ринку оцінювали переважно за столицею. Але через високу залежність від воєнних дій та обстрілів ситуація стала нестабільною і непередбачуваною.

Також, на думку експерта, інвестиції в золото не є найкращим варіантом, оскільки:

існує значна різниця між ціною купівлі та продажу;

складно передбачити коливання вартості цього дорогоцінного металу.

"Нещодавно центральні банки, особливо Китай, активно скуповували золото, намагаючись мінімізувати залежність від американських активів, зокрема доларів, через нестабільність політики президента Дональда Трампа. Це призвело до значного зростання вартості золота. Однак спрогнозувати подальший напрямок цін на цей метал мені важко", – підсумував експерт.

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